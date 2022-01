Leão dá vitória importante aos jovens “Tigres”

A formação do Hóquei Clube Os Tigres, em sub-17, recebeu ontem no Pavilhão Alfredo Bento Calado em Almeirim o Paço de Arcos em jogo a contar para o Campeonato Regional Fase de Apuramento de Campeão e venceu por 1-0 com golo de Rafael Leão. Com esta vitória os almeirinenses encurtaram distâncias para o trio da frente composto pelo líder Benfica, seguido do Sporting e precisamente dos pacenses adversário desta jornada.

Um quarto lugar para já importante visto que os cinco primeiros classificados sobem ao campeonato nacional. A próxima jornada será em Sintra, ultimo classificado. O treinador Paulo Beirante trouxe para este jogo além do marcador do golo Rafael Leão, o capitão José Dias, Pedro Silva, João Lopes, Martim Neves, Alexandre Costa, Bernardo Gomes, Gaspar Saraiva, André Fonseca e André Salvador. José Salvador e Diogo Almeida como parte do staff.