Concelho de Almeirim já terminou contagem: PS vence com 48% dos votos

A contagem de votos do Concelho de Almeirim já terminou. O Partido Socialista conseguiu vencer com 48% dos votos. O PSD, por sua vez, ficou em segundo lugar com 19,7%, e o Chega fechou o pódio com 12,9% das intenções de voto. Estes são números do nosso concelho:

Concelho de Almeirim:

PS: 48,8%

PSD: 19,9%

CHEGA: 12,9%

CDU: 5,8%

BE: 3,9%

IL: 3,8%

CDS: 1,3%

PAN: 0,9%

LIVRE: 0,8%

Freguesia de Almeirim:

PS: 44,9%

PSD: 22,2%

CHEGA: 12,5%

CDU: 4,9%

IL: 4,9%

BE: 4,4%

CDS: 1,3%

PAN: 1,0%

LIVRE: 0,9%

FAZENDAS DE ALMEIRIM:

PS: 50,3%

PSD: 18,2%

CHEGA: 14,4%

CDU: 5,2%

IL: 3,0%

BE: 3,0%

CDS: 1,3%

PAN: 0,8%

LIVRE: 0,7%

RAPOSA:

PS: 55,7%

PSD: 18,1%

CHEGA: 11%

CDU: 3,9%

BE: 3,6%

IL: 2,3%

RIR: 1,3%

LIVRE: 0,7%

CDS: 0,7%

Benfica do Ribatejo: