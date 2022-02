Atletismo: 20 kms conseguiu vários pódios

Decorreu no passado fim de semana, o campeonato regional de sub-20 (juniores) tendo participado os atletas:



João Apolinário, no salto com vara que obteve o 1.º lugar com 3,40m;



Beatriz Duarte, nos 400m (68,25s) e nos 60m barr (11,04s) obtendo o 3.º lugar em ambas as provas;





Edmara Chete, no salto em comprimento obteve o 4.º lugar com 4,72m e nos 60m barr 2.º lugar com 10,44s;



Diogo Catrola, no lançamento do peso 1.º lugar com 11,84m;Martim Gonçalves, no salto em comprimento 3.º lugar com 5,67m;



Madalena Pereira, no salto em comprimento 9.º, com 4,17m e triplo salto 5.º com 9,21m (Rp);



Inês Matias, no lançamento do peso 12.º com 6,59m.