O Fazendense venceu em Benavente por 1-2, e segue em frente na Taça do Ribatejo onde é a equipa com mais troféus conquistados. O Fazendense espera agora o adversário dos quartos de final, que será conhecido no jogo entre o Rio-Maior e Mação. Já a equipa de Paço dos Negros, ficou pelo caminho diante do Forense, com derrota em casa por 0-1.