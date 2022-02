Futebol: Resultados do fim de semana

Fazendense faz remontada no jogo grande da jornada. U. Almeirim volta a perder. Na segunda distrital equipas do concelho empataram.

O Fazendense recebeu o Rio-Maior e venceu por 3-2. Este era o jogo grande da jornada, pois tratava-se do segundo e terceiro classificados.

Os riomaiorenses tiveram a ganhar por 2-0 mas a formação de Zé Miguel deu a volta ao jogo e venceu de forma categórica. Danny, Alcobia e Colaço marcaram para os amarelos.

Já em Amiais o U.Almeirim saiu derrotado por 2-1. O golo dos locais foi já perto do final partida e os almeirinenses continuam perto da linha de água. Luan fez o golo dos azuis.

Na segunda divisão distrital, as duas equipa do concelho empataram. O Paço dos Negros no Rebocho a três golos. Com dois golos do romeno Lorencio e um de Nascimento. Em Benfica do Ribatejo não houve golos entre os benfiquistas e o Porto Alto.