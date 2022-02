Aprovadas por unanimidade a Saudação à Luta dos Trabalhadores da Sumol+Compal e a Recomendação pela Urgente Recuperação da Vala Real

A bancada da CDU apresentou no passado dia 11 de fevereiro, na Assembleia Municipal de Almeirim, uma Saudação à Luta dos Trabalhadores da Sumol+Compal e uma Recomendação para a Urgente Recuperação da Vala Real e a sua Devolução à população do concelho. As eleitas da CDU congratulam-se com a aprovação por unanimidade tanto da Saudação como da Recomendação, sinal revelador da importância que tem para Almeirim os assuntos abordados em ambos os documentos.

Perante a manifestação que ocorreu nas ruas da cidade de Almeirim, no passado dia 12 de janeiro, onde os Trabalhadores da Sumol+Compal alertaram para a situação de precariedade de mão-de-obra que já atinge esta empresa, bem como a degradação salarial que os afeta há longos anos, a CDU não podia deixar de levar este importante assunto a discussão na Assembleia Municipal de Almeirim. Através da Saudação, que enviamos em anexo, ficam os Trabalhadores e suas famílias cientes que a CDU está solidária com a sua luta, por melhores condições de trabalho e por uma vida digna e com direitos. A Recomendação, que também anexamos, refere-se ao estado de degradação ambiental da Vala Real, que é um atentado à Natureza, pela poluição e eutrofização das suas águas e pelos desequilíbrios que introduz nos ecossistemas fluvial e ribeirinho, e simultaneamente tem impedido que a população possa usufruir das suas margens e das suas águas para fins de lazer.

Esta questão é, há muitos anos, motivo de preocupação para os eleitos da CDU e de tristeza para a população almeirinense. Assim, foi aprovado recomendar que a Autarquia de Almeirim elabore, com a maior urgência, uma proposta de Recuperação Ambiental da Vala Real, que inclua para além do combate às espécies invasoras (remoção e eliminação de potências fontes poluidoras) a recuperação dos combros, por forma a permitir a usufruição deste espaço natural para fins de lazer. Bem como recorra às parcerias necessárias com as entidades públicas responsáveis nesta matéria, de modo a obter o apoio técnico especializado para que a intervenção na zona ribeirinha ocorra nos períodos mais adequados, atendendo ao respeito pela biodiversidade ali existente e obedeça às práticas mais corretas do ponto de vista ambiental.