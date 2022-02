Almeirim representado na Maratona de Sevilha

Realizou-se hoje a Maratón de Sevilla, na sua 37ª edição, uma prova que atrai sempre muitos atletas que correm a distância raínha das provas de atletismo nas ruas daquela cidade espanhola, com passagem por inúmeros locais históricos e sempre com grande incentivo do público presente.



Almeirim esteve representado através de Miguel Pereira, Nelson Lopes e Vasco Carvalho (Madrugas de Almeirim Running Team) e Alexandre Diniz (Secção Trail da Associação 20 Kms. de Almeirim), e que concluíram com sucesso os 42,195 kms, com um registo de tempos entre as 3h24m27s e as 3h36m47s.