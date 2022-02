Fazendense aproxima-se da dupla da frente. U. Almeirim e Paço derrotados em casa.

O Fazendense voltou a vencer nesta ronda na deslocação ao terreno do Ouriense por 0-1 com golo de Dani. Esta vitória tornou-se mais interessante face à derrota do U. Tomar em casa diante do Samora Correia. Aproveitou também o Rio-Maior para subir ao 1°lugar. A próxima jornada traz um escaldante Fazendense-U.Tomar e pode abrir a discussão no que diz respeito à subida de divisão.



Já o U. Almeirim voltou a perder. Desta vez em casa na receção ao Benavente por 1-3. Os lugares de despromoção ficaram agora mais perto com a vitória do Ferreira do Zêzere diante do Abrantes. A deslocação ao terreno da Glória no próximo jogo pode ser determinante no desfecho das equipas que vão descer.



Na segunda divisão distrital, a equipa de Paço dos Negros até esteve a ganhar por 1-0 com golo de Nélson Tata (imagem). Mas o Marinhais acabou por dar a volta ao jogo no segundo tempo e levar os 3 pontos. Benfica Do Ribatejo folgou.