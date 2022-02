Onde há crise, há esperança: 22 fevereiro 2022

O amor não é coisa que se faça, é a entrega da própria vida e receber a vida do outro. E saber em que medida é que se é capaz de receber a vida do outro não é só a experiência da sexualidade que o manifesta, é querer viver com o outro, é querer partilhar com ele, é com-partilhar a vida, os filhos, a casa, a comida…

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.