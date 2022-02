Desporto e Cultura recebem apoio de 350 mil euros

A Câmara Municipal de Almeirim, em 2022, vai transferir perto de 350 mil euros a clubes desportivos e associações culturais. O desporto recebe a maior fatia, com 271 mil euros e o restante é para distribuir à cultura.

O futebol, com 88 mil euros, recebe a grande parte do apoio, seguindo-se o hóquei e patinagem com 38 mil euros, e em terceiro lugar surge o andebol com 22 mil euros. Em instalações, a autarquia contabiliza um apoio de 27 650 euros.

Nos contratos-programa para a cultura, a Banda Marcial de Almeirim recebe 20 400 euros por ano, pago em 10 prestações, depois o Orfeão com 8300 e o Fazcorus com 7500. Os Ranchos recebem, cada um, três mil euros, pagos em dez prestações.

Apoio por modalidade:

Futebol 88 000

Hóquei/Patinagem 38 000

Instalações 27 650

Andebol 22 000

Atletismo 17 000

Natação 13 500

Futsal 13 200

Apoio por clube:

AD Fazendense 43 585,20

HC Tigres 38 000,00

Footkart 25 816,00

U. Almeirim 23 878,80

Ass. 20 kms (atletismo) 17 000,00

Ass. 20 kms (andebol) 13 907,50

Ass. 20 kms (natação) 13 500,00

Futalmeirim 13 200,00

Ass. 20 kms (ciclismo) 8 093,60

3A (andebol) 8092,50

20 kms (ténis, ginástica, taekwondo, basquetebol)