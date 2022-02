Cine Teatro de Almeirim recebe concerto Solidário para ajudar Constança

O Cine Teatro de Almeirim vai receber, no dia 5 de Março, pelas 21h, o concerto solidário “Broadway in Concert”, destinado a ajudar Constança, uma menina de 5 anos diagnosticada com síndrome de Rett.

Síndrome de Rett é uma condição genética rara que afeta principalmente as meninas e que prejudica o funcionamento “sistema nervoso central” causando atrasos “no desenvolvimento físico e neurológico”.

O evento terá a Direção Artística do Maestro Miguel Galhofo, em co-Produção com o Maestro Pedro Correia. O Espetáculo vai ser constituído por temas que marcaram a história do Teatro, como “My Fair Lady”, “The Phantom Of The Opera”, “The Lion King”, “Mamma Mia”, “The Sound Of Music”, “Cats”,”Les Misérables”, entre outros.

O Uso de mascara é obrigatório assim como a apresentação do certificado Digital.