Escola Superior de Educação de Santarém organiza encontro internacional sobre inovação no ensino da Matemática e Ciências￼

A escola superior de educação do instituto politécnico de Santarém recebeu, no dia 11 março, o encontro internacional “Inovação no ensino da Matemática e das Ciências 2022.

Dando continuidade ao evento que teve a sua primeira edição em 2019, este encontro foi concebido pela equipa de docentes do departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da ESE, no âmbito do projeto “CreativeLab_Sci&Math.

A edição deste ano teve como tema central a inovação em educação em Matemática e Ciências, e a “exploração de ambientes educativos inovadores” em diferentes contextos de ensino.

Os eixos de investigação que dominaram a palestra foram, entre outros, a “ divulgação de projetos inovadores no ensino presencial ou à distância da matemática ou das Ciências”; a “promoção de novas estratégias de educação; e a promoção de novas ferramentas digitais no ensino da matemática e das Ciências”.

O evento teve cerca de 200 participantes, e realizou-se através de sessões plenárias e práticas, num regime híbrido entre o formato presencial e online.