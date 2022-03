A concelhia do PSD Almeirim já tem um novo líder: Falamos de António Nunes, que conseguiu vencer as eleições com 100 por cento dos votos. Numa pequena conversa com o nosso Jornal, António Nunes revelou que avançou para esta candidatura com o objetivo de “dar um novo rumo ao concelho de Almeirim”. António Nunes considera que o concelho está “pobre de ideias”, e essa foi uma das razões pelas quais decidiu avançar com esta candidatura. De acordo com o novo líder , os “próximos 4 anos” vão ser “importantíssimos para a saúde do PSD”, e espera contar com o “apoio de todos os militantes” para fazer “renascer o partido no Concelho.” Para estes próximos quatro anos, António Nunes traça dois objetivos: Aumentar o número de militantes do concelho e eleger um vereador.

Por que razão decidiu avançar com esta candidatura?

Depois do convite e de ponderar algum tempo, o que mais me motiva é ver que o nosso concelho está pobre de ideias. E essa é uma das razões que me levou a avançar, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não sabe estar parada. Seja onde for. E eu gosto muito de trabalhar em prol de, e não em proveito próprio.

O que o PSD terá de fazer para ter o peso político que já teve?

A primeira coisa que eu, e mais a equipa que me acompanha, temos que fazer é que os militantes do PSD, no concelho de Almeirim, voltem a acreditar nas pessoas. Acreditar que é possível fazer renascer o PSD no concelho. Só assim é que conseguimos alcançar os nossos objetivos.

O Partido Socialista tem uma grande tradição no concelho de Almeirim. O que pretende fazer para contrariar este domínio do PS?

O PS, atualmente, no concelho de Almeirim, sempre teve grande tradição. Mas o ciclo Pedro Ribeiro e quem o segue, daqui a quatro anos termina. Portanto, não podemos estar agarrados só a uma coisa. Temos que ter esperanças novas. E penso que essa esperança passe por esta equipa que hoje foi eleita. Temos que passar a nossa mensagem para que as pessoas voltem a acreditar que há esperança no concelho, porque o concelho está pobre de ideias.

Eleger um vereador é um dos objetivos para as próximas eleições autárquicas?

Esse é um dos principais. Já não digo ganhar a Câmara, mas um dia lá chegaremos.

Que tipo de oposição fará a Pedro Ribeiro?

Eu sempre fui habituado a fazer oposições válidas. E para mim, as oposições são sempre válidas, desde que sejam produtivas. E será essa a oposição.