Grésdias: Aqui vale a pena

A Covid 19 não permitiu que, em 2022, o Carnaval saísse para a rua e, de modo a trazer um pouco de alegria comemorando a data, a Grésdias decorou a montra com cinco havaianas muito especiais… que até pode levar para casa!

“Estamos em Almeirim desde 1955. O nosso avô, Manuel Dias, comprou este terreno com 1800m2, há mais de 60 anos, junto ao cemitério, que era fora da cidade, naquela época.

Começou assim a nossa história, o princípio de uma longa história familiar da qual o “Rei do Barato” e depois a Grésdias preenchem quase três décadas.”

Passou do avô para os seus filhos e agora com os seus netos. Juvenal e Filipe Dias apresentam uma Grésdias renovada, com uma nova imagem, com novos espaços de exposição, novos produtos, novos expositores e soluções únicas. Semanalmente contam com milhares de m2 de oportunidades e mobiliário e acessórios de banho com muita variedade.

Os orçamentos são grátis, dispõem de um serviço de entregas rápidas de produtos adquiridos no espaço, em qualquer zona do país.

A experiência adquirida ao longo de muitos anos permite prestar um serviço profissional de consultoria para remodelar e decorar as habitações dos clientes (salas de banho, cozinhas, quintais, anexos, etc…). “Somos uma empresa que possui e faculta o contacto de profissionais de confiança, com experiência comprovada, responsáveis e que respeitam os nossos clientes para serviços de obras ou restauro. Visite-nos e vai ver que… aqui vale a pena!”

