Ana Fernandes venceu a epata da Taça de Portugal de XCO em Abrantes, no último fim de semana.





“Correu bem. Fiz uma corrida constante de início ao fim. Foi a primeira vez que subi ao primeiro lugar numa taça de Portugal no escalão de Sub23”.



Ana Fernandes ficou ainda em 4.º lugar no escalão de elite e está no primeiro lugar no ranking da taça de Portugal de XCO no escalão de sub23.