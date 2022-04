10.º Encontro Desportivo Inter Atl’s: Sucesso dentro e fora do pavilhão

A Academia Class20 levou a efeito o 10.º Encontro Desportivo Inter Atl’s nos dias 11 e 12 de abril. Esta atividade contou com participação do CATLOs Conquistadores, do ATL Centro Paroquial de Bem Estar Social e do ATL do Colégio Conde Sobral.

Os objetivos desta atividade visam, uma vez mais sedimentar a amizade, fortalecer relacionamentos, trocar experiências e ensinar às crianças a diferença entre um encontro desportivo e uma competição de futebol, no qual a amizade é a verdadeira vencedora não havendo lugar para vencidos.

Cerca de 200 crianças estiveram reunidas no Pavilhão Municipal da Escola Secundária Marquesa da Alorna, participando em jogos de futebol e em coreografias.

Para a entrega simbólica das taças às instituições contou-se com a presença de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Paulo Caetano e do Presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, Joaquim Catalão.

Para finalizar estas atividades, foi realizado um espetáculo de claques, seguido de um lanche convívio.

Esta atividade contou ainda com a resposta solidária das respetivas famílias que doaram bens de primeira necessidade, com a finalidade de ajudar famílias Ucranianas recém-chegadas.