Ibercup: U. Almeirim em torneio de classe mundial

O U.Almeirim no escalão de juvenis foi uma das equipas participantes num dos torneios mais conceituados a nível mundial, o IberCup de Madrid. Equipas como Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Juventus, Paris St Germain, Benfica, Porto, Sporting, Grêmio e Flamengo são alguns dos tubarões que participaram no torneio.



Os pupilos do U. Almeirim orientados pelo treinador Valter Xaparro na sua série ainda conseguiram jogar as meia finais mas saíram derrotados por 3-0 diante da equipa A do Fly Academy. Antes disso obteve um empate a 3 com a Academia de Getafe e duas vitórias diante do Fly Academy B por 2-1 e por 3-0 com o Union Moratalaz.

Esta quarta-feira já em território nacional os jovens almeirinenses começam o IberCup Cascais diante do Feirense.