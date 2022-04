Nuno Carrapato assina por clube da liga do Egipto

O treinador Nuno Carrapato assinou pelo Pharco FC da principal liga do Egipto até ao final da temporada! O convite ao almeirinense surgiu através do treinador de guarda-redes do Bordéus, Vítor Pereira e do técnico principal dos egípcios Nuno Almeida, antigo adjunto de Jesualdo Ferreira. Nuno Carrapato já se encontra no Egipto para integrar de imediato os treinos da sua nova equipa.

O Pharco está actualmente no 6º lugar da Liga! O Clube da cidade de Alexandria pertence aos proprietários da Empresa de medicamentos Pharco Farmacêutica!

O principal Guarda-redes da equipa egípcia com qual Nuno vai estar em trabalho é Mohamed Sobhi de 22 anos e atual suplente da Seleção do Egipto.

Nuno Carrapato Treinador de Guarda-redes Profissional, já conta com passagens por Nacional da Madeira com Manuel Machado e Costinha e tem agora a sua primeira aventura fora do país! Em declarações ao nosso jornal Nuno Carrapato considerou o “convite irrecusável”.