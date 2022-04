“A freguesia precisa de cultura“

A Associação Cultural festejou, no dia 22 de fevereiro, 96 anos de existência. A Quinzena da Enguia foi pretexto para uma conversa com a direção, que procura dinamizar a freguesia.

Que balanço fazem?

Fazemos um balanço positivo ao longo de 2 anos de mandato, tínhamos muitas situações planeadas para anos 2020 e 2021, que não se concretizaram derivado à pandemia (covid-19), mas mesmo assim já fizemos muito em 2 anos de mandato, nomeadamente nas infraestruturas que estavam ser necessitadas de alguma manutenção e conservação.

Em que medida a Covid-19 atrapalhou os vossos objetivos?

Nós não desenvolvemos a nossa atividade e o que tínhamos delineado no plano de atividades, derivado à pandemia (covid-19) e por imposição legal de encerramento das atividades culturais e recreativas partir da segunda semana de março de 2020, contudo antes do encerramento ainda realizamos o Jantar do Dia da Mulher, primeiro jantar dessa natureza realizado na nossa Associação, que contou com presença de 100 mulheres, mesmo assim esta direção não teve parada, e realizou algumas conservações e reparações no edifício que estavam ser necessitadas, bem como ilustração de pinturas na sala principal alusivas à terra.

Nesta fase a atividade da Associação destina-se mais à organização de eventos?

Nós sendo uma Associação Cultural e Desportiva, e de alguns anos para cá temo-nos centrado mais na parte Cultural e Recreativa, contudo foram realizadas parcerias em novembro de 2021 para a realização de atividades desportivas na nossa Associação, tais como a parceria com o Centro de Karate Amicalealmeirim, com Instrutor/Treinador 3º Dan Paulo Jordão, às Segundas e Quintas, e com aulas de grupo de Perda de Peso, Tonificação, Condição Física e Dança com a Instrutora Sandra Jordão, às Terças e Sextas.

A sede está muito bem equipa e é um espaço com muitas valências?

Sim. Nós dispomos das seguintes infraestruturas, temos no 1º Piso e Resto do chão salas para alugar para reuniões ou pequenos negócios, possuímos 2 salas para eventos, a sala grande tem capacidade para cerca de 350 pessoas, com palco, sistema de som, sistema de multimédia (tela e projetor), e ar condicionado, que nos permite realizar qualquer espetáculo com todo o conforto e segurança. Posteriormente temos outra sala mais pequena com capacidade para 120 pessoas, com sistema de som, para realização de pequenos eventos, e onde também o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo faz os seus ensaios. Ao nível da cozinha, dispomos de bons equipamentos para confeção da alimentação, recentemente em janeiro de 2022 fizemos aquisição de um forno industrial, que nos permite confecionar outro tipo de ementas, para realização de eventos. Dispomos também de um Bar, também ele equipado.

O que está programado para o futuro próximo?

Nós temos eventos realizados pela Associação já próximos, tais como, Baile da Páscoa a 16 de Abril, com entradas gratuitas e atuação do Duo Jorge Paulo & Susana, temos a 24 de abril um baile dentro dos festejos do 25 de abril com apoio do Município de Almeirim e Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, com atuação dos Ranchos Folclóricos de Benfica do Ribatejo e de Almeirim seguido de Baile com animação do Conjunto 100 limites. Teremos também um jantar com fados a 4 de junho, e um Baile de natal, nestes intervalos poderá existir outras atividade/eventos, nomeadamente um desfile de moda organizado pelas senhoras da nossa direção com as lojas de roupa na nossa freguesia.

Tendo em conta o passado, será possível voltar a ter atividades em vez de ser só a cedência de espaço?

Sim é possível, como já mencionado anteriormente hoje em dia na Associação são realizadas diversas atividades para além dos eventos, mas sim antigamente Associação participava em torneios de futebol de salão, poderá os membros da direção e restantes corpos sociais construirmos uma equipa de futebol de salão e participarmos em torneios.

Recentemente festejaram 96 anos. O que desejam para o futuro?

Sim, Associação fez anos em fevereiro, o que nós desejamos para o futuro é que esta Casa/Associação e os atuais e futuros corpos sociais, tudo façam para servir a população desta freguesia, com realização de diversas atividades e eventos, porque esta casa tem tudo para este tipo de fins e a nossa freguesia precisa de momentos de diversão e de cultura.