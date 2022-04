Hóquei em Patins Sub19: Tigres vencem HC Sintra

A formação almeirinense em dia de festejar o dia 25 de Abril venceram categoricamente a equipa do H.C.Sintra atual líder do grupo por 4-2 em jogo a contar para a Taça APLisboa. A partida jogou-se no Pavilhão Alfredo Bento Calado em Almeirim.



Ao intervalo o resultado era um empate a dois com golos de Rafael e Bernardo Santos. A segunda metade a equipa azul e branca partiu em busca da vitória com novo golo de Bernardo Santos e David.

Com esta vitória os Tigres estão na terceira posição com um jogo a menos e a 3 pontos precisamente do H.C.Sintra que lidera a série.