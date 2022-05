Recomendações para peregrinos

No âmbito das celebrações das aparições de Fátima, a Guarda Nacional Republicana até ao dia 15 de maio, intensifica as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, com o objetivo de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos durante as suas deslocações, reforçando ainda o policiamento no Santuário e zonas envolventes.

Tratando-se de um evento de grande impacto a nível nacional e internacional, que reúne milhares de fiéis de todo o mundo, a GNR prevê um grande número de peregrinos a efetuarem o percurso a pé, em grupos numerosos e circulando muitas vezes em vias com tráfego intenso e com bermas estreitas ou com ausência das mesmas, o que potencia o risco de atropelamento. Além disso, este ano, em virtude do levantamento das medidas implementadas para a mitigação da situação pandémica do COVID-19, é esperada uma maior afluência de peregrinos.

Nesse sentido, e uma vez que este aglomerado significativo de pessoas implica uma preocupação acrescida nos aspetos relacionados com a segurança, a GNR aconselha os peregrinos, a ter em atenção os seguintes comportamentos:

· Andar em fila indiana;

· Sinalizar o início e o fim dos grupos;

· Não andar na estrada, mas sim pela berma;

· Caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito;

· Não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões;

· Usar sempre, quer de dia quer de noite, coletes refletores;

· Se for preciso reunir o grupo, fazê-lo sempre fora da estrada;

· Não usar auscultadores nem auriculares;

· Não utilize o telemóvel durante a caminhada;

· Fazer pausas durante a caminhada;

· Não andar sozinho(a) durante a noite;

· Ter cuidado especial ao atravessar as vias.

Na cidade de Fátima e no Santuário, a GNR deixa os seguintes conselhos aos peregrinos:

· Chegue atempadamente a fim de evitar filas prolongadas;

· Não deixe bens à vista no interior dos veículos, guarde-os na bagageira antes de chegar ao local onde vai estacionar;

· Não deixe documentos pessoais nos veículos, tenha-os sempre consigo;

· Não transporte a carteira/telemóvel no bolso de trás ou na mochila, guarde-os num bolso da frente ou numa bolsa com fecho que esteja sempre em contato com o corpo;

· Evite andar com grandes quantias de dinheiro, divida-o e distribua-o por vários locais;

· Não leve bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos;

· Tenha sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo;

· Logo após o fim das cerimónias, a saída deve ser calma e gradual evitando as filas prolongadas;

· Nunca perca de vista os idosos e crianças que o acompanham, devendo estes terem sempre um contacto de um adulto do grupo.