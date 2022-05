O Remember ALLmeirim regressará à Arena de Almeirim no próximo dia 13 de Agosto, pelas 23:59

Realizado pela primeira vez em 2019, o Remember ALLmeirim é uma festa alusiva aos anos 80, que promete dança e diversão até de madrugada. Na edição deste ano, o cartaz contará com a atuação dos DJs White, Ildefonso e Fernandinho (DJ residente das discotecas Horta da Fonte e QB), e da banda tributo “Pra Sempre Xutos”.

Após um intervalo de dois anos devido à pandemia de COVID-19, a segunda edição do Remember ALLmeirim promete ser ainda mais memorável. “Este é um evento único em Almeirim. Se a primeira edição foi memorável, a edição de 2022 promete ainda mais. Mais do que um reviver de emoções, o Remember ALLmeirim deste ano será um regresso à normalidade. Para muitas pessoas, esta será a primeira vez que vão a uma festa em dois anos”, afirmou Hugo Lourenço, responsável pela organização do Remember ALLmeirim. Joaquim Martins, vice-presidente da MovAlmeirim, acrescentou: “O Remember ALLmeirim é um evento que nos faz viajar no tempo e que nos traz aquelas músicas que ficaram para sempre nas nossas memórias. A primeira edição foi um sucesso e agora, passado dois anos de pandemia, o Remember ALLmeirim volta com mais novidades e mais espetáculo. Será mais uma noite memorável e que vai trazer uma enorme satisfação a todos os que vierem a este evento”. Também Helena Fidalgo, presidente da MovAlmeirim, salientou o sucesso da primeira edição e as expetativas relativamente ao Remember ALLmeirim 2022: “A primeira edição do Remember ALLmeirim foi um êxito e superou em larga escala as nossas expectativas. Este ano, apesar de termos a fasquia muito elevada, vamos fazer de tudo para não só manter o mesmo nível do evento passado, mas também tentar ultrapassá-lo de modo a que quem nos visita saia daqui com grande satisfação e vontade de voltar. Queremos pessoas felizes, até porque todos o merecemos depois de quase dois anos de abstinência no que diz respeito a festas”.

Os bilhetes já se encontram à venda online, podendo ser adquiridos em www.bilheteira.buyonmov.online.