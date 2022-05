Capítulo da Confraria Gastronómica de Almeirim dia 15

O XV capítulo da Confraria Gastronómica de Almeirim realiza-se no domingo, 15 de maio, dia em que são esperados em Fazendas de Almeirim, dezenas de confrades de associações de defesa do património gastronómico de norte a sul do país.



O programa arranca às 9h30, com uma receção no Centro Cultural onde vão decorrer as cerimónias de entronização de novos confrades, pelas 11h.



A Confraria Gastronómica de Almeirim decidiu entronizar como confrades de honra e distinção Borrego Leonor & Irmão; Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e Manuel Lopes Joaquim (restaurante O Manel) e como Confrades efetivos, João Baptista Baião Galamba, Zito Manuel Nascimento Menino, André Agostinho Florêncio Fernandes e António Manuel Felício da Silva.