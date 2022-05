Movimento Palco apresenta plataforma

A Associação Movimento Palco acaba de lançar o seu site institucional, uma plataforma interativa que vem facilitar e potenciar a comunicação com os jovens do nosso concelho que gostam de artes performativas, e que procuram participar ativamente no panorama cultural do concelho de Almeirim.

Disponível em movimento-palco.pt o site incorpora as melhores práticas de usabilidade e navegação procurando refletir o dinamismo e a criatividade, característicos nos jovens. Com uma imagem forte e conteúdos dinâmicos, o website institucional do Movimento Palco proporciona uma experiência de navegação apelativa e acessível, a partir de qualquer lugar e dispositivo.

As novidades começam logo na homepage, onde estarão disponíveis os principais destaques da atividade da associação, bem como o feed direto para as páginas oficias da associação nas redes sociais, nomeadamente para o Facebook e Instagram. Pode encontrar, também, a agenda de eventos da Associação, a lista atualizada dos nossos parceiros e patrocinadores, assim como uma galeria multimédia com os registos fotográficos e vídeo dos eventos dos quais os Dreamers e os FiveVox participaram.