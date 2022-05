O jogador Valter Augusto conhecido no mundo do futebol distrital por Xaparro vai colocar no próximo sábado dia 21 o ponto final na sua carreira de jogador.

O atleta que jogou nos dois principais clubes do concelho termina ao serviço do U.Almeirim na última jornada diante do Salvaterrense. O jogo está marcado para as 19h no Estádio Municipal de Almeirim. Ainda assim Valter Xaparro vai continuar ligado ao futebol como treinador do futebol de formação.