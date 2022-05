Movimento Palco ajuda Proabraçar

A Associação Movimento Palco em parceria com a MovAlmeirim levam a palco um Concerto Solidário com os FiveVox e convidados no próximo dia 11 junho, no Cine Teatro.

Deste Concerto Solidário, os valores angariados na bilheteira reverterão a favor da Associação ProAbraçar que tem trabalhado junto das comunidades de imigrantes e desenvolvido um trabalho fundamental no acolhimento e acompanhamento dos refugiados ucranianos que chegam ao nosso concelho.

O Jornal O ALMEIRINENSE é parceiro desta iniciativa.