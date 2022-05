Ana Tomaz, Ana Tomaz e Ana Tomaz resolve

O U. Almeirim Sub-19 venceu esta manhã a equipa do Marítimo no Funchal por 0-3. Ana Tomaz, recentemente convocada para a Seleção, foi a figura do jogo ao apontar os três golos da equipa almeirinense.

O jogo contou para a penúltima jornada do Nacional. A próxima ronda e última desta fase diante do Ourique, é crucial para as azuis seguirem em frente, pois só a vitória interessa para dar acesso à discussão pelo 2°lugar.



Recorde-se que a equipa do U. Almeirim a competir nos Sub19 tem a maioria das suas jogadoras a jogar nas Sub17. Um plantel muito jovem que logo no seu primeiro ano de competição atingiu a fase final.