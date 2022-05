Escolas do Concelho recebem selo “Amiga da Criança”

As escolas do concelho de Almeirim foram reconhecidas na quarta edição de Entrega do Selo Escola Amiga da Criança.

O Agrupamento de Escolas de Almeirim, Fazendas de Almeirim e o Colégio Conde de Sobral foram distinguidos com o Selo que foi entregue este sábado, dia 21 maio, no CNEMA.

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), da LeYa e do psicólogo Eduardo Sá, que visa distinguir escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias, contribuindo para um desenvolvimento mais feliz da criança no espaço escolar e essencialmente partilhar essas boas práticas.