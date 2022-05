FERSANT mostra empresas em certame virtual até ao final de junho

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai voltar a realizar a FERSANT de 4 a 12 de junho na nave B do CNEMA, em Santarém, paralelamente à Feira Nacional da Agricultura / Feira do Ribatejo, com o objetivo de promover os negócios das empresas da região.

Sendo a presença nos meios digitais uma tendência que veio para ficar, a associação empresarial vai voltar a realizar a FERSANT Digital, que arranca no dia de inauguração do evento presencial, estendendo-se ao longo de todo o mês de junho. As empresas participantes no evento físico vão poder, desta forma, contar com um stand virtual próprio onde podem mostrar os seus produtos e serviços, bem como ser contactados diretamente pelos visitantes para mais informações e esclarecimentos sobre os mesmos. A FERSANT Digital estará disponível até ao final do mês de junho e contará ainda com uma área onde as empresas expositoras podem divulgar ofertas de emprego.

Com esta iniciativa, a NERSANT pretende que o certame continue a ser um importante espaço de trocas comerciais e conhecimento entre as empresas da região, uma vez que a participação na edição virtual é mais um espaço adicional onde é possível aos expositores dar a conhecer a sua oferta e relacionar-se ou aumentar a sua carteira de clientes, potenciando os negócios na região do Ribatejo.

O certame digital decorre na plataforma Compro no Ribatejo, um portal onde a NERSANT tem vindo a realizar diversas feiras digitais. O acesso é livre podendo ser visitado a partir de 4 de junho.

De referir que esta será a 33.ª edição da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, que conta já com o espaço inteiramente reservado. No total, participarão no certame 70 empresas, sendo os setores da indústria, serviços e ensino, os mais representativos. Este ano, 40% das empresas participantes são novos expositores.