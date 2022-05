Festas de Almeirim voltam para proporcionar momentos de convívio e animação

As festas de Almeirim estão de regresso, após uma paragem de dois anos devido à covid-19. De 18 a 26 junho, a zona envolvente à Biblioteca vai voltar a receber as Festas da Cidade.

As festas, que decorrem tradicionalmente na terceira semana de Junho, têm como principal objetivo dar a conhecer a gastronomia e o artesanato da região.

O cartaz vai contar com uma série de artistas nacionais, como David antunes e The Midnight band; Saul ou Iran Costa.

As festas vão ser também constituídas por um conjunto de atividades, desde dança criativa, passando pelo picaria, até às sessões noturnas na arena de Almeirim.





A vereadora da Cultura, Ana Casebre, no Festival de Gastronomia a promover o concelho de Almeirim

Numa breve conversa com o nosso Jornal, Ana Casebre, vereadora da CULTURA, DEFENDE que as festas “irão proporcionar momentos de convívio, animação e de riqueza cultural”.

No que diz respeito à divulgação da gastronomia, a vareadora destaca a participação das associações do concelho no funcionamento das tasquinhas “ nesta edição das Festas da Cidade e tal como se verificou nos anos anteriores, contamos com a colaboração de várias associações do concelho que asseguram o funcionamento das tasquinhas, o que para nós é uma mais valia quer para o funcionamento do certame quer para a promoção da nossa gastronomia.”

A vereadora considera que as festas são fundamentais “para cultura gastronómica do concelho” e constituem “ uma importante fonte de receita para as associações do concelho.”