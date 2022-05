Lançamento do Aygo X aqui tão perto

O lançamento nacional do Aygo X está agendado para o próximo dia 28 de maio nas Caldas da Rainha.

Depois do bem-sucedido período de reserva online do irreverente Aygo X (leia-se Cross) chega a hora de lançar o modelo de entrada na gama Toyota em Portugal. o Aygo X apresenta-se com linhas de grandes proporções e com um espaço acrescido, contudo numa dimensão ideal para a cidade, onde a agilidade e tamanho importam. Junta ainda a atitude, emoção, design e irreverência que apelam aos públicos jovens, mas que é capaz de convencer todas as idades pela perceção de qualidade, nível de equipamentos, conectividade e performance de condução.

Desde 13 de maio, e sob o mote “Elevado à cidade. Elevado a ti” a marca deu início à campanha de comunicação do Toyota Aygo X, o compacto de segmento A que eleva a fasquia e reveste-se de fortes atributos para se salientar no mercado e trazer emoção às cidades.

A Campanha que está no ar, todo mês de maio e junho terá como base um novo filme em que mostra numa abordagem desconstruída, como um compacto crossover pode ser a chave para vencer o transito da cidade, sempre com o melhor estilo e performance e que pode ser visto aqui

Pensado para públicos urbanos, o Aygo X direciona-se a Millennials e a todos aqueles que promovem uma atitude positiva, divertida e jovem da vida. São pessoas que vivem online, e consomem conteúdos e comunicam constantemente nas redes sociais,

Sendo marcadamente jovens, daí o modelo marcar presença nos Festivais de Verão onde a Toyota estará presente este ano: Vodafone Paredes de Coura, Super Bock Super Rock, MEO Sudoeste.

Com um conceito de cores com base em especiarias e um design robusto, o Aygo X acrescenta uma nova dimensão ao carácter irreverente do Aygo. Compacto, mas espaçoso ao mesmo tempo, oferece excelente agilidade, como convém a um modelo do segmento A.

O novo Crossover da Toyota oferece uma condução segura e melhor visibilidade proporcionado pela carroçaria crossover. Repleto de tecnologia como é o caso da câmara traseira, ecrã tátil e o sistema Toyota Smart Connect, inclui até uma versão com tejadilho retrátil em lona.