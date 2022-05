Milhares de pessoas assistem à entrada de toiros na Chamusca

Milhares de pessoas inundaram, hoje, Quinta-feira de Ascensão, a vila da Chamusca numa onda de cor, emoção e entusiasmo para ver passar os toiros, na rua, num espetáculo verdadeiramente mágico e único, que só quem já vivenciou pode testemunhar a sensação maravilhosa, que é ver os toiros a correrem pela estrada, conduzidos pelos campinos montados nos seus cavalos. O soar dos cascos na estrada é algo difícil de descrever de tão vibrante e emocionante que é.

As pessoas começaram a chegar pelas 10h00 da manhã, após uma noite longa de folia. Mas, a frase mais esperada da manhã, ou seja, aquela que anuncia o início deste espetáculo ancestral, só se ouviu às 13h00. E foi ao som da frase “Os toiros estão na rua!”, dita com uma entoação forte e entusiasta, que os milhares de aficionados e visitantes espalhados pela avenida principal vibraram de emoção, porque finalmente os toiros estavam na rua.

Durante a manhã os visitantes tiveram oportunidade de assistir ao tradicional cortejo que contou com a participação de várias pessoas trajadas a rigor com vestes antigas, usadas no trabalho do campo, que percorreram a avenida a pé, assim como com campinos a cavalo, toiros e cabrestos.

A tarde é marcada pela tradicional corrida de toiros Quinta-feira de Ascensão, na centenária Praça de Toiros da Chamusca.