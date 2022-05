Major-General Maia Pereira é o novo Diretor de Formação

Decorreu esta manhã, ​​dia 27 de maio, na Direção de Formação, em Évora, a Cerimónia de Tomada de Posse do novo Diretor de Formação (DF), Major-General Maia Pereira, que sucedeu no cargo ao Major-General Gonçalves Soares.

A cerimónia, presidida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, contou com a presença do Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Tenente-General Rui Guerra Pereira, entre outras entidades militares.

Após a leitura do despacho de nomeação e da síntese curricular, teve lugar a assinatura do Termo de Posse, pelo Major-General Maia Pereira, que recebeu das mãos do Subdiretor da DF, Coronel Hélder Perdigão, o Escudo de Armas desta Direção, que assegura a atividade de toda a formação do Exército​.

O Major-General Maia Pereira ingressou na Academia Militar em 1981, onde frequentou o curso de Infantaria. Antes da tomada de posse, desempenhou o cargo de 2.º Comandante da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana, por um período de 15 meses.