Crematório: Dois anos e mais de 700 cremações

O crematório de Almeirim está em funcionamento há dois anos e já se realizaram mais de 700 cremações, apurou o nosso jornal.



Esta foi a primeira infraestrutura do género no distrito de Santarém, com um investimento de cerca de 500 mil euros que tem sido gerido pela Junta de Freguesia de Almeirim e com bons resultados.



Joaquim Catalão, Presidente da Junta de Freguesia, considera que “a aposta neste equipamento fez e faz sentido. Não tinhamos conhecimento nesta área, mas aprendemos e consideramos que correu bem. A procura manteve-se apesar de terem entretanto surgido crematórios em Santarém e Entroncamento. Para o concelho e para a região é uma valia.”



Almeirim, ao contrário dos que existem na região, tem uma gestão pública que permite preços mais baixos.

Recorde-se que devido à Covid-19, que obrigava a medidas de distanciamento social, a inaguração realizou-se a 30 de maio de 2020, com um pequeno ato solene simbólico, constituído por uma breve cerimónia que contaou com a presença de entidades religiosas, autarcas locais e do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.