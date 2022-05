Câmara realiza investimento de 5,5 ME para a requalificação das escolas do concelho

A Câmara Municipal de Almeirim já assinou o contrato para a empreitada de requalificação da Escola Básica 2,3 Febo Moniz, em Almeirim. O investimento chega aos dois milhões euros, totalmente suportados pelo orçamento municipal.

A par desta obra, a câmara está promover a requalificação da Escola Canto do Jardim e da EB 2,3 de Fazendas de Almeirim.

Segundo Pedro Ribeiro, no total são cerca 5,5 milhões investidos na educação, a contar com as obras já realizadas em 2016 na Escola e jardim de infância do Moinho de Vento, Paço dos Negros, Cortiçóis e Benfica do Ribatejo. “Com esta intervenção, todas as escolas do 1º ciclo, todos os jardins-de-infância e as duas EB 2,3 ficam como novas” destaca Pedro Ribeiro.

O autarca diz ainda que para uma “Câmara da nossa dimensão” estas obras são “uma enormidade”. Segundo o presidente, estas obras são “estruturantes” e representam um investimento “nos jovens do nosso concelho e na sua educação.”

O presidente adianta ainda que as obras vão permitir melhorar as condições das escolas para as próximas duas décadas.

Na nota, Pedro Ribeiro mostra-se ainda descontente com as críticas: “Há algo que me deixa triste. Muito triste. Como disse admito e tenho de admitir a crítica, mas quando nos dizem que falta sempre algo seria bom fazermos uma avaliação global. Queremos isto, mas devemos deixar aquilo. Porque querer sempre mais é naturalmente fácil, o difícil é fazer. Este parágrafo é um desabafo, mas às vezes também é preciso.”