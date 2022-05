Festival de Folclore está de regresso a Vale de Cavalos com concertos, festa brava, cultura e tradição, artesanato, e comida tradicional

Está de volta o XXII Festival de Folclore do Grupo Etnográfico Paúl da Trava, entre os dias 18 e 19 de junho no Largo Nossa Senhora dos Remédios, em Vale de Cavalos, concelho da Chamusca.

O certame, com entrada gratuita, começa no dia 18, com o típico Festival de Folclore que junta Ranchos Ribatejanos do concelho da Chamusca com a finalidade de representar as antigas tradições das suas terras. Após o Festival de Folclore, haverá a atuação do Grupo “Chave D’ Ouro” que promete animar a noite de toda a população cantando e encantando com as suas mais conhecidas músicas “Pai da Criança”, “Mãe da Criança”, “Sempre a bailar com a mais feira”, entre outras. Após este concerto, haverá o tradicional baile com Duo Cláudio & Rita que garantem um fim de noite em grande.

Pelas 9h45 de domingo, dia 19, ocorre o Desfile Etnográfico com Ranchos e Campinos que levam o Andor de Nossa Senhora dos Remédios até à Missa Campal, a realizar pelas 10h00, no Largo das Festas.

Na tarde de domingo, haverá a tradicional entrada de toiros seguida de picaria sendo um evento que mais chama fãs de atividades taurinas.

Durante estes dois dias de festa pode encontrar sempre boas refeições no restaurante do Largo Nossa dos Remédios com o típico Frango Assado.

Neste Festival de Folclore haverá concertos, festa brava, cultura e tradição, artesanato, e comida tradicional.

A organização da iniciativa está a cargo da ADEPEC de Vale de Cavalos.