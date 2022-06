Morreu antigo chefe dos Bombeiros Voluntários de Almeirim

Joaquim da Cruz Fidalgo, chefe do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, morreu na tarde desta sexta-feira, 3 de junho, aos 66 anos de idade, vítima de doença.

Joaquim Fidalgo pertenceu durante vários anos à corporação almeirinense onde prestou serviço até se reformar, deixando um grande legado entre os operacionais que com ele partilharam quartel e o socorro à população.

O corpo do antigo chefe da corporação de Almeirim estará em câmara ardente no quartel da corporação a partir das 10h00 e até as 12h30, de domingo, 5 de junho. As cerimonias fúnebres realizam-se pelas 16h00, no Cemitério de Almeirim, onde irá a sepultar no talhão dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Pedro Ribeiro, presidente da CM de Almeirim e da Corporação, destaca Joaquim Fidalgo como um “homem dedicado que procurava sempre estar do lado da solução”, acrescentando que a corporação perde “um grande profissional e sobretudo um homem bom”.

Nas redes sociais são várias as homenagens prestadas pelos muitos camaradas que partlharam a nobre missão dos Bombeiros com Joaquim Fidalgo.