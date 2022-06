NERSANT apresenta oferta formativa gratuita na Feira Empresarial da Região de Santarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai dinamizar na FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, uma sessão de esclarecimentos relativamente à sua oferta formativa para colaboradores de empresas, gestores e empresários. A ação acontece dia 07 de junho, pelas 11:00, com participação gratuita.

A NERSANT, no âmbito da 33ª FERSANT, realiza no dia 7 de junho, pelas 11:00, na Sala Tejo do CNEMA, em Santarém, uma sessão de apresentação da oferta formativa às empresas da região, aberta a todos os participantes.

Na sessão de esclarecimentos, a NERSANT vai dar a conhecer à comunidade a oferta formativa gratuita, quer para colaboradores de empresas, quer para gestores e empresários. O programa inicia às 11:00, com a apresentação da formação financiada para colaboradores de empresas e que dispõe de diversos cursos de formação em várias áreas do saber. Segue-se a apresentação da oferta formativa com vista à digitalização das empresas, no âmbito do projeto financiado Emprego+Digital, e que oferece cursos gratuitos na área digital aos trabalhadores das empresas da região.

No âmbito da consultoria empresarial, serão apresentados dois projetos distintos que possibilitam às empresas participantes elaborar um diagnóstico e um plano de ação – complementado com formação aos colaboradores – em diversas áreas temáticas, com vista à sua reorganização e melhoria das capacidades de gestão. Serão dados a conhecer o programa de consultoria Move PME, bem como o programa de consultoria para o setor do Turismo, Melhor Turismo 2020, exclusivamente direcionado para a hotelaria, turismo e eventos.

Após a explicação dos projetos de formação e esclarecimentos por parte da plateia, os participantes serão convidados a visitar o espaço de Emprego e Formação da FERSANT.

Os interessados em participar nesta sessão de esclarecimentos poderão inscrever-se gratuitamente na mesma no portal da NERSANT em https://www.nersant.pt/agenda/. Aos participantes será atribuída entrada gratuita no evento FERSANT e FNA – Feira Nacional de Agricultura, com o limite de dois convites por empresa.

De referir que a 33.ª FERSANT inaugura dia 4 de junho, paralelamente à Feira Nacional da Agricultura / Feira do Ribatejo, decorrendo na nave B do CNEMA até dia 12 de junho. Em exposição estarão 63 empresas de diversos setores de atividade.