Domingo é o dia do Município da Chamusca na Feira Nacional da Agricultura em Santarém

O Município da Chamusca vai marcar presença, este fim de semana, na Feira Nacional da Agricultura (FNA) em Santarém, no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), a convite da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) que dinamiza, uma vez mais, em conjunto com os 11 Municípios associados (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém), o stand Intermunicipal da Lezíria do Tejo, onde os visitantes podem ficar a conhecer o turismo e a gastronomia de cada região.

A FNA tem inauguração marcada para amanhã e decorre até dia 12 de junho. Tal como nos anos anteriores, cada dia do certame é dedicado a cada um dos Municípios da CIMLT, com animação garantida pelos respetivos concelhos.

O dia Município da Chamusca é no próximo domingo, dia 05 de junho e do programa faz parte uma degustação de produtos regionais, promovida pelo Casal da Vinha (14h00), seguido da degustação de lampreia de ovos, promovida pela Oficina Gulosa (16h00). A festa prossegue com a atuação do Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e do Ribatejo (17h00).

No stand do Município da Chamusca os visitantes poderão apreciar a exposição de cerâmica promovida pelo Atelier de Azulejaria e Cerâmica Graça Neto, a degustação “A tradição na sua Mesa”, promovida pela Padaria A Mathilde e ficar a conhecer o que de melhor o concelho da Chamusca tem para oferecer a nível turístico e gastronómico, assim como os próximos eventos do concelho. Para além disso poderão ainda participar no passatempo “Roleta Dá Sorte – Participa e Ganha” e ser um dos felizes contemplados com cupões de desconto em alojamentos turísticos, restauração ou brindes corporativos.

O dia dedicado ao Município da Chamusca termina pelas 20H30, no auditório Provas na Cozinha (Nave A), com o showcooking de Estufado de Rabo de Touro dinamizado pela Chef Luísa Garcia do Restaurante Malu Sopas e Petiscos, no Mercado Municipal da Chamusca.