José Alberto Vitorino recebe mais uma medalha

Joé Alberto Vitorino recebeu, este sábado em Mafra, a uma medalha de ouro entregue pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

A distinção foi feita na cerimónia de reconhecimento aos antigos inspetores de bombeiros e às Câmaras que se distinguiram no apoio à Ucrânia.



Esta é a segunda distinção em poucos dias, pois o ex-comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, José Alberto Vitorino, foi condecorado com a medalha de mérito de proteção e socorro, na quarta feira, 1 de junho, no Jardim da Liberdade, em Santarém.

A homenagem ocorreu no âmbito da apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) do distrito de Santarém.