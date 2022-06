“Adoraria que Almeirim tivesse um campo de tiro”

Francisco Gastão coleciona vários títulos em torneios e campeonatos de tiro aos pratos. Já foi condecorado pela Câmara Municipal de Almeirim. O atirador está radicado em Angola onde também já venceu a Taça.

Quando e como começou o gosto pelo tiro aos pratos?

O gosto pelos tiros aos pratos, começou em Almeirim, num campo provisório onde agora estão as piscinas de Almeirim. Tinha mais ou menos 21/22 anos. Era caçador e, numa ida a esse campo de tiro, vi que tinha jeito e nunca mais parei. Comecei com a minha arma de caça, que nem sequer era uma arma indicada para o tiro aos pratos.

Quais os prémios mais importantes que já ganhou?

São tantos os prémios/torneios que já ganhei. Foram vários os torneios nacionais ganhos em Angola e Portugal, mas o mais importante para mim foi a Taça de Angola.

Também já recebeu uma medalha da autarquia. Qual a importância dessa distinção?

Eu, sendo emigrante, a medalha para mim tem um grande valor e foi uma grande honra quando me convidaram para tal. Vejo a minha terra a valorizar todo o meu empenho e trabalho que tive e tenho ao longo destes anos. São muitas horas de treino, muitas horas longe da família e muito dinheiro gasto também (sorrisos). E esta medalha vem reconhecer todo esse esforço. Salientando que Almeirim não esquece os seus almeirinenses.

O Francisco é um dos melhores atiradores do país. Que reação a isso?

Um dos melhores do país? Não, nem pensar, de Almeirim talvez e mesmo assim não acredito. No entanto, só com muito esforço e trabalho se pode chegar onde cheguei.

Aí também atira?

Em Angola é onde passo a minha vida, aqui é que eu atiro. Em Portugal é somente para “brincar”. Não faço vida deste desporto, nem pensar, já não tenho idade para isso. Só atiro, faço treinos, aos fins de semana.

Dentro da modalidade há várias variantes?

Sim, existem várias variantes. Neste momento, as mais usadas, são o Fosso Olímpico, que é composto por 15 máquinas, Fosso Universal e TRAP5 que são compostas por cinco máquinas.

Quais os próximos objetivos?

Com a minha idade, já devia estar quieto e reformado, mas o bichinho está cá dentro e ainda tenho esperança de ser, uma vez mais, campeão de TRAP5 1.ª categoria Veterano.

Trata-se de um desporto muito dispendioso?

Sim, é um desporto muito dispendioso, a começar pelas armas. Quando vamos aos torneios tudo é comprado por nós, munições, pratos, inscrição. Normalmente, os torneios são aos fins de semana, também temos de pagar o alojamento. Todo o vestuário, óculos, tampões, coletes, etc. É muito dispendioso.

É um desporto perigoso?

Tudo o que envolve armas de fogo, se não for usado com consciência, pode tornar-se perigoso sim. Mas para ser atirador, tem de se obedecer a certos requisitos. Temos de fazer exames teóricos e práticos propostos pela PSP, por exemplo, e muito importante, ter uso de porte de arma.

Quem estiver curioso para experimentar. O que pode fazer?

Pode dirigir-se a um clube de tiros aos pratos, para informar-se de tudo o que é necessário para ser atirador. Os clubes mais perto de Almeirim, que eu conheço, são a Ota e/ou Pegões.

Como escolher a compra de uma arma?

A arma com que se atira é muito importante para o desempenho do atirador. É uma escolha muito própria e tudo depende da modalidade escolhida. As mais usadas, neste desporto, são as Perazzi e Beretta, porque são armas TRAP com 76cm de cano, canos sobrepostos e calibre 12.

Como aprender a atirar?

No meu tempo, bastava chegar ao campo e começar a praticar, mas agora já não é assim. Tem de se dirigir ao clube de tiro para obter todas as informações necessárias.

Gostava que Almeirim tivesse um campo de tiro?

Adoraria que Almeirim tivesse um campo de tiro, evitava as deslocações dos atiradores para os campos de tiro. Almeirim com a sua forma de receber, tenho a certeza de que o campo estaria sempre cheio de atiradores. Seria uma mais-valia para Almeirim