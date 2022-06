Biblioteca Municipal recebe espetáculo solidário para ajudar Maria Rita

” Vamos ajudar a Maria Rita” é o mote para uma manhã repleta de animação, no dia 11 de junho, na Biblioteca Municipal de Alpiarça, a partir das 10h.

A iniciativa, que tem como objetivo ajudar uma menina de 5 anos diagnosticada com Síndrome Grave, vai contar com inúmeras atividades, desde dança, pinturas faciais e até brincadeiras com o Rato Mickey.

Para além destas atividades o grupo de Teatro “Cativar” vai protagonizar, às 11h, no auditório Mário Feliciano, a peça infantil ” O Patinho Feio”.

A entrada tem um custo de 5 euros, e o dinheiro é canalizado para o tratamento de Maria Rita. Aluna do Colégio Conde Sobral, Maria “é portadora de Síndrome Grave (DRAVET), ou seja, epilepsia geneticamente determinada, com caráter progressivo e altamente incapacitante.” É totalmente “dependente dos pais, dado o seu grave atraso motor e psico-comunicacional. “Esta doença confere um atraso significativo relativamente ao esperado para a sua idade e compromete gravemente a Maria Rita no que respeita ao seu desenvolvimento e da sua qualidade de vida em todas as áreas.”

Segundo os pais da Criança ” todas as ajudas possíveis constituem uma grande mais valia para nós, família, mas, principalmente e sem qualquer tipo de dúvida, para a nossa Maria Rita.

Os pais acrescentam ainda que têm aprendido bastante com esta realidade: “Sem andar ela me ensina a caminhar, sem ver ela ensina-me a olhar a vida de outra forma, sem falar dá-me muitas lições.

A iniciativa conta com o apoio do grupo de teatro Cativar, um grupo que cria espetáculos especialmente vocacionados para a infância.