Organização faz balanço positivo dos nove dias de Feira Nacional de Agricultura

A FNA 22 – Feira Nacional de Agricultura / Feira do Ribatejo que decorreu no Centro Nacional de Exposições, em Santarém, desde o passado dia 4 de junho e que encerrou portas no domingo, 12 de junho, teve como tema central a “Inovação e Tecnologia”, tendo a organização feito um balanço positivo.

O certame mostrou que o sector está em permanente mudança, é moderno, e cada vez mais sustentável. A FNA contou com uma grande mostra de maquinaria e equipamentos inovadores, reflexo da dinâmica das empresas e dos empresários

agrícolas.

Durante os nove dias de Feira foi possível aos visitantes observarem alguns dos mais modernos equipamentos que se utilizam hoje em dia ao serviço da agricultura: sensores inteligentes que transmitem as necessidades das plantas, sondas que medem o nível de humidades dos solos, sistemas de mapeamento de terrenos, drones que analisam as culturas em tempo real e que permitem ao agricultor regar e fertilizar no momento certo sem desperdício, equipamentos para detetar doenças e pragas de forma atempada, entre outros.

Neste campo, realce para a apresentação do 1º trator movido a Gás Natural que assegura o mesmo rendimento que um trator a diesel com muito menos custos e para uma nova máquina movida a energia elétrica para trabalhar a vinha que pode funcionar dia e noite sem operador.

A Feira Nacional de Agricultura contou com a presença dos principais decisores políticos nacionais. Logo no 1º dia, o Presidente da República visitou o evento durante mais de cinco horas contactando com os expositores e empresários do sector.

Realce também para a presença da Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, da Ministra da Ciência e Tecnologia, Elvira Fortunato, do Secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho e da Secretária de Estado do Comércio e Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques.

Vários representantes de partidos políticos visitaram a Feira Nacional de Agricultura como o presidente do Chega, André Ventura, o recém eleito presidente do PSD, Luís Montenegro, o dirigente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, o líder do PCP, Jerónimo de Sousa e o Presidente do CDS-PP, Nuno Melo. O presidente do Grupo Parlamentar do PS Eurico Brilhante Dias, uma delegação do Partido Socialista, a Comissão de Agricultura e Mar e respetivo presidente, Pedro Carmo, também estiveram presentes na feira.

Todos estes decisores justificaram a sua presença pela importância do evento que é uma representação do dinamismo do sector agrícola e manifestaram o seu entusiasmo pelo desenvolvimento e nível de soluções tecnológicas aqui encontradas.

A Nave B conta habitualmente com muitas empresas de equipamentos agrícolas e este ano não foi exceção. Muitos dos expositores presentes apresentaram soluções amigas do ambiente como sistemas de rega mais eficientes, produtos biológicos de resíduo zero, substratos naturais, controlo de pragas, entre outros. Paralelamente, estiveram presentes associações e instituições do sector e decorreu a Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém.

A Nave A recebeu mais uma edição do Salão Prazer de Provar, que reúne produtos de grande variedade e qualidade como vinhos, azeites, queijos, enchidos, entre outros. O evento contou com a presença das grandes superfícies que atuam no

território português e marcas de referência na área agro-alimentar. Durante os nove dias de feira, a área referente às Provas na Cozinha registou 45 ações e a iniciativa Laboratórios do Gosto contou com mais 10 ações e que tiveram bastante adesão do público.

Na Nave C os visitantes puderam verificar artesãos a trabalhar ao vivo, acessórios para o lar e disfrutar de sabores nacionais nos vários locais de degustação que ali estiveram presentes. Simultaneamente, houve espaço para atuações de ranchos folclóricos, acordeão, concertinas e muita animação.

O certame contou com uma grande mostra de maquinaria e equipamentos inovadores reflexo de um sector moderno, dinâmico, renovado e com preocupações ambientais. Para muitos dos expositores presentes, a expetativa foi ultrapassada pelos muitos contactos estabelecidos e pelos negócios efetuados, sendo de realçar o cuidado na apresentação dos espaços e stands.

Numa clara demonstração do interesse das várias discussões que aqui decorreram a Feira Nacional de Agricultura foi palco de 32 ações sobre o sector no Ciclo de Conferências “Conversas de Agricultura” que contaram com a participação de especialistas de diversas áreas.

Nos vários debates, destaca-se a apresentação de uma visão do futuro da agricultura relativamente à componente digital e uma ideia de internet das coisas numa análise em tempo real das culturas e que permitirão ao agricultor otimizar a produção a qualquer momento. Cerca de 1500 pessoas assistiram presencialmente a estes seminários e aos vários encontros.

Na área da gastronomia, o alargamento da área dos restaurantes foi bem recebido pelas pessoas e a renovação das esplanadas das tasquinhas foi mais um motivo de atração para os visitantes, o que possibilitou um melhor serviço para todos.

A FNA 22 teve em exposição uma mostra de diferentes raças autóctones bovinas nacionais e equinos, representando algumas das principais coudelarias nacionais, suínos, caprinos e ovinos. Estiveram permanentemente em exposição 392 efetivos e estiveram envolvidos em provas 254 animais. Relativamente às Atividades Equestres , realce para a 1ª Exibição Luso-Espanhola de Atrelagem de Tradição com participantes portugueses e espanhóis, para o Concurso de Coudelarias e da Égua Afilhada, provas que contaram com bastante adesão e que deixaram os participantes muito satisfeitos com o nível da organização. As jornadas de Equitação do Trabalho, o Concurso de Dressage e o Concurso de Saltos também registaram bastante afluência.



A FNA 22 foi palco de vários concertos como David Carreira, Abba Gold, Syro e David Antunes e convidados Netinho e Vanessa Silva. Os visitantes também puderam observar iniciativas da região como largadas de toiros, desfiles e provas de campinos, escolas de toureio, treinos de forcados, exibições de folclore, mercados tradicionais e música tradicional e popular.

Durante os nove dias de feira, o compromisso com o meio – ambiente e a sustentabilidade estiveram sempre presentes. Numa colaboração entre o CNEMA e a Rodoviária do Tejo, o serviço gratuito de transporte foi prestado com autocarros

elétricos e a FNA 22 também apostou em copos reutilizáveis por 1€ apenas (sem retorno) para diminuir o uso do plástico.



Com o intuito de promover a feira de uma forma mais direta a FNA 22 voltou a contar com a plataforma E-FNA. A plataforma agregou 118.000 visitas de todo o mundo e 32.000 ações. A plataforma E-FNA continua a ser uma extensão da feira física e das várias atividades que aqui decorrem. No último dia da FNA22, a organização começamos a preparar a edição de 2023 , que vai decorrer de 3 a 11 de junho.