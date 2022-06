Nuno Rodrigues numa noite quente e vibrante em Leiria

Após a tourné com grandes nomes do meio do Rock e Metal do mundo, o almeirinense Nuno Rodrigues, vocalista de WAKO e Pântano, retoma a primeira banda depois da pandemia. Stereogun em Leiria foi a casa que os acolheu, numa noite quente e vibrante, onde foram entoados todos os clássicos da banda e também todos os novos temas que haviam sido prometidos aos fãs.



WAKO dará continuidade a esta febre no VialongaFest, a realizar-se no dia 10 de Setembro. Ainda este ano, mais datas serão anunciadas nos circuitos do costume:

facebook/wakoreality

Instagram/wearekillingourselves