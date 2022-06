Footkart vence Beja Cup 2022

O Footkart venceu o torneio Beja Cup no escalão de sub7 (geração 2015), no passado fim-de-semana, 11 e 12 de junho, na cidade de Beja.

Na fase de grupos, a equipa de Almeirim venceu o Portimonense Sporting Clube por 11-0, repetiu vitória por 8-0 frente ao ARD-JIC de Coruche e terminou com nova vitória por 5-2 sobre o Clube Despertar de Beja.

Na final do torneio, o Footkart enfrentou Sociedade Recreativa 1.º de Janeiro de São Brás de Alportel à qual venceu por 6-3, conquistando assim o Beja Cup.

Esta foi a primeira vez em que os vários atletas do Footkart passaram a sua noite fora do contexto familiar e enquadrados num torneio, tendo passado a noite no Quartel de Beja e defrontado diversas equipas de vários pontos do país.

“Uma experiência enriquecedora a nível competitivo e de grupo para todos os presentes, jogadores e familiares. Um agradecimento especial a todos os pais que possibilitaram este torneio/vivência aos seus filhos, nossos jogadores, e que no final teve um sabor especial com a vitória no Beja Cup. Parabéns a todos: jogadores, treinadores, diretora, pais e familiares”, refere o clube em comunicado.