Almeirim poderá ter três produtos gastronómicos certificados pela União Europeia

Almeirim, num futuro próximo, poderá ser o único concelho do país com três produtos certificados pela União Europeia. O melão, as caralhotas e a sopa da pedra já estão em bruxelas, sendo este último o mais avançado.

O concelho de Almeirim poderá, nos próximos anos, vir a ter três produtos gastronómicos certificados pela União Europeia (UE). A informação foi revelada pelo Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, no passado dia 15 de maio, aquando da realização do XV capítulo da Confraria Gastronómica de Almeirim.

A Câmara, ao longo dos últimos anos, tem vindo a promover a certificação de um conjunto de produtos, nomeadamente os produtos de referência do concelho: a Sopa da Pedra, as Caralhotas e o Melão. Segundo o presidente da Autarquia, todos esses produtos já estão em Bruxelas, e o mais avançado é a Sopa da Pedra. Se a certificação for bem sucedida, Almeirim poderá tornar-se no único concelho do país com três produtos certificados pela UE. Uma façanha que reflete o trabalho que o concelho tem vindo a fazer no âmbito da gastronomia.

Segundo Pedro Ribeiro, “a certificação passa, naturalmente, por encontrar os parceiros certos: no caso da sopa da pedra temos uma parceria com a associação de restaurantes, e no caso das caralhotas, temos uma parceria com a associação de comerciantes.” (…) “Nós temos um projeto de requalificação, um projeto de grande dimensão que tem como objetivo criar todas as condições para que o festival da sopa da pedra possa crescer ainda mais, e poder ser um grande evento de referência”, referiu o presidente da autarquia.

Os produtos vão ser submetidos a um longo processo burocrático, onde os mesmos têm de cumprir uma série de requisitos para alcançar o estatuto de Produto certificado.