Fazendense e União de Almeirim entre as equipas mais indisciplinadas da temporada

A associação desportiva Fazendense e o união Futebol Clube de Almeirim estão entre as equipas mais indisciplinas na temporada 2021/2022.

Na classificação referente ao troféu de disciplina, a equipa de Fazendas de Almeirim não foi além do 9º lugar, com 598 pontos, ao passo que o União de Almeirim ficou na 13ª posição com 900 pontos.

Rio Maior, à semelhança do que aconteceu no campeonato, lidera destacado o troféu de disciplina com 60 pontos. Na segunda posição aparece o Sport Lisboa e Cartaxo com 93 pontos, e a fechar o pódio está o Sport Clube Desportivo Glória que somou um total de 221 pontos.