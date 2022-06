Prémios Porco D’Ouro distinguiu os melhores desempenhos na área da suinicultura

A grande Gala da Suinicultura decorreu no passado dia 24 de junho, na Quinta da Atela, em Alpiarça. A V Gala de Entrega dos Prémios Porco D’Ouro distinguiu os melhores desempenhos das explorações nacionais relativas ao ano de 2021, num total de 31 prémios para 79 nomeações.

Decorreu mais uma edição da Gala de Entrega dos Prémios Porco D’Ouro, organizada pela FPAS – Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores. O evento teve lugar no dia 24 de junho, na Quinta da Atela, Alpiarça, e contou com a parceria da Câmara Municipal de Alpiarça e da Zoetis.

Ao longo da noite, foram distribuídos 31 prémios às explorações com melhores resultados em produção numérica, taxa de partos e longevidade, relativos a três escalões definidos de acordo com a dimensão do efetivo reprodutor. Foram ainda atribuídos outros três galardões especiais, nomeadamente o “Prémio Especial Porco D’Ouro Ministério da Agricultura e da Alimentação para a Sanidade, Biossegurança, Bem-Estar Animal e Ambiente”, o “Prémio Inovação Zoetis” e o “Prémio Porco de Diamante”, que distingue o candidato com melhores padrões de higiene, biossegurança e maneio na exploração.

A cerimónia contou com a presença de centenas de convidados, como a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, que fez a entrega do Prémio do Ministério da Agricultura e da Alimentação. Por seu lado, Sónia Sanfona, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça procedeu à entrega do troféu “Máxima Produtividade Numérica”.

Durante a Gala, foi também atribuído o Prémio Mérito e Excelência a António Tavares, assessor da FPAS para os Assuntos Europeus e Presidente do grupo de trabalho da carne de porco no COPA-COGECA, organismo de representação das organizações suinícolas junto da Comissão Europeia.

A V Gala de Entrega dos Prémios Porco D’Ouro voltou assim a distinguir o empreendedorismo nacional e a reunir centenas de pessoas, numa cerimónia que pauta por motivar, gratificar e reconhecer a resiliência de milhares de pessoas que trabalham diariamente sob o compromisso de garantir a melhor carne à mesa dos portugueses.

Lista de vencedores:

1º ESCALÃO

PRODUTIVIDADE NUMÉRICA

Bronze: Aroeira – Valorgado, Aligrupo – Palmela

Prata: Raposeira – Porcinveste, Nucleopor – Leiria

Ouro: Vale de Abrigo – Euroeste, Agrupalto – Cadaval

TAXA DE PARTOS

Bronze: São Cristóvão – Intersuínos, Agrupalto – Montemor-o-Novo

Prata: Évora – Valpor – Alcobaça

Ouro: Vale de Abrigo – Euroeste, Agrupalto – Cadaval

LONGEVIDADE

Bronze: Amarela – Intersuínos, Agrupalto – Santarém

Prata: São Cristóvão – Intersuínos, Agrupalto – Montemor-o-Novo

Ouro: Vale de Abrigo – Euroeste, Agrupalto – Cadaval

2º ESCALÃO

PRODUTIVIDADE NUMÉRICA

Bronze: Campelos2 – Valpor – Torres Vedras

Prata: Quinta da Boavista – Intersuínos, Agrupalto – Santarém

Ouro: Campelos1 – Valpor – Torres Vedras

TAXA DE PARTOS

Bronze: Fonte Lagoa – Valpor – Alenquer

Prata: Campelos 1 – Valpor – Torres Vedras

Ouro: Rabaceira – Valpor – Caldas da Rainha

LONGEVIDADE

Bronze: Campelos1 – Valpor – Torres Vedras

Prata: Rabaceira – Valpor – Caldas da Rainha

Ouro: Herdade de Susalva – Euroeste, Agrupalto – Salvaterra de Magos

3º ESCALÃO

PRODUTIVIDADE NUMÉRICA

Bronze: Sapor – Sapor – Cartaxo

Prata: São João da Ribeira – Valpor – Rio Maior

Ouro: Nuno Correia – Intersuínos, Agrupalto – Alenquer

TAXA DE PARTOS

Bronze: Costa Zambujeira – Valpor – Alcobaça

Prata: Carmongado – Valpor – Palmela

Ouro: Quinta da Granja – Euroeste, Agrupalto – Santarém

LONGEVIDADE

Bronze: Quinta da Granja – Euroeste, Agrupalto – Santarém

Prata: Santo Cristo – Euroeste, Agrupalto – Cartaxo

Ouro: Nuno Correia – Intersuínos, Agrupalto – Alenquer

MÁXIMA PRODUTIVIDADE NUMÉRICA

Nuno Correia – Intersuínos, Agrupalto – Alenquer

PORCO DE DIAMANTE

Nuno Correia – Intersuínos, Agrupalto – Alenquer

PRÉMIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA ALIMENTAÇÃO

Aroeira -Valorgado, Aligrupo – Palmela

PRÉMIO INOVAÇÃO ZOETIS

Valão, Valorgado, Aligrupo – Salvaterra de Magos