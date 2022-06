Casal Monteiro com Medalha de Excelência e Quinta da Alorna com 2 grandes medalhas de ouro na Gala Vinhos do Tejo

A Quinta do Casal Monteiro foi distinguida com a “Medalha de Excelência” com o vinho ‘Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva Fernão Pires branco 2019’ e a Quinta da Alorna conquistou duas “Grande Medalha de Ouro” com ‘Abafado 5 Years Fernão Pires Branco 2016’ e o ‘Quinta da Alorna Reserva Alvarinho & Viognier Branco 2020’, na ‘Gala Vinhos do Tejo 2022’ que teve lugar no sábado, dia 25 de junho, com uma cerimónia no Hotel dos Templários, em Tomar.

Quinta da Alorna

Destaque ainda para os melhores rosés, com Almeirim a conquistar um 2º e 3º lugares, com os vinhos ‘Terra de Lobos 2021’, da Quinta do Casal Branco, e ‘Quinta do Casal Monteiro 2021’, da Quinta do Casal Monteiro, respetivamente.

Conquistaram medalhas de ouro, o vinho ‘Marachas’, da Adega de Almeirim, e o vinho ‘Dom Hermano Cabernet Sauvignon’ da Quinta do Casal Monteiro.

No Tejo Gourmet, concurso de iguarias e Vinhos do Tejo é bienal e esta edição contou com a maior participação de sempre, distinguiu dois restaurantes almeirinenses. O Tasko D’Adega, em Fazendas de Almeirim, e o restaurante ‘O Febra’ de Almeirim, conquistaram a medalha de ouro neste concurso.

Tasko D’Adega (1º à esquerda)

Esta é uma iniciativa organizada pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e pela Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo (CENST), que decorre anualmente e reconhece os melhores do vinho, da gastronomia e do território. Este evento celebra os ‘Prémios Vinhos do Tejo’, o ‘Concurso Vinhos do Tejo’ e as iniciativas ‘Tejo Gourmet’ e ‘Tejo Anima’. Este ano, a 12.ª edição do ‘Concurso Vinhos do Tejo’, contou com um total de 166 amostras para prova e um painel de jurados exímio.