Viatura da Câmara Municipal de Almeirim fotografada à porta de casa de alterne

Uma viatura ligeira de mercadorias, com a marca da autarquia de Almeirim, foi fotografada junto a uma casa de alterne no passado dia 1 de julho, entre as 15h e as 16h, na freguesia de Vale de Santarém, concelho de Santarém.

A foto foi partilhada nas redes sociais pelo munícipe almeirinense, Miguel Ferreira, onde pede explicações sobre a situação a Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim, e à restante vereação.

Em declarações à comunicação social, o autarca afirmou desconhecer a situação e mandou abrir um processo de averiguações ao vereador António Maximiano, responsável pelo pelouro.

A denuncia terá surgido devido a quezílias entre o denunciante e o encarregado da autarquia a quem a viatura está entregue.

O estabelecimento em causa abre durante a tarde como café, e à noite funciona como bar dançante.